為咗去曼聯　古天奴自爆減價轉會

巴塞隆拿巴西中場菲臘比古天奴，離隊只係時間問題。古仔加盟巴塞一季半以來，表現始終未能返回利物浦時期水平，球迷開始對佢不滿，而佢自己亦覺得冇癮，希望重返英超，西班牙《每日體育報》引述英國《鏡報》報道，古仔為咗加盟曼聯，不惜自爆身價1.15億歐元，望能重返英超。



想當日古仔為咗離開利物浦，同球隊上下及球迷決裂，扭晒計之下卒之成功以1.6億歐元轉投巴塞，仲簽咗5年半長約，當時違約金係3.55億鎊，不過古仔去到西甲嘅表現大家有眼見，簡直不知所謂，今季更被「遲到大王」奧士文尼迪比利搶去正選。



報道稱，古仔向個別曼聯球員露口風，親口爆料話自己轉會費係1.15億歐元，比之前加盟巴塞時平咗4500萬歐元，巴塞方面亦由得佢走，至於尚餘4年約同違約金，就冇謂再提。



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