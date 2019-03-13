C朗中三元　祖雲達斯反勝馬體會入8強

周三(13日)凌晨上演歐聯16強次回合焦點賽事，祖雲達斯絕地反擊成功，在首回合落後0比2劣勢下，主場憑C朗拿度連中三元，以3比0大勝而回，兩回合總比數以3比2反敗為勝，晉級8強。



祖記今仗排出3箭頭全攻型，C朗、文迪蘇傑及貝拿迪斯治狂轟對手，開賽4分鐘便出現3次攻門及1個詐胡，令馬體會陣腳大亂，C朗展現球王本色，於開賽27分鐘接應貝拿迪斯治左路傳送，伏兵遠柱力壓桑法蘭托里斯頭槌攻門破網，協助斑馬兵團領先1比0，吹起反擊號角。



今仗移上前鋒嘅意大利中場貝拿迪斯治踢出佳作，上半場主射罰球及門前倒掛射門都有功架，配合兩翼不斷傳中製造大量攻門，令馬體會喘不過氣，客隊戰至完半場前才有艾華路莫拉達一次頭槌攻門較似樣，半場祖記領先1比0。



下半場祖記繼續攻勢，49分鐘祖奧簡斯路右路傳中，C朗搶點頭槌攻門雖被馬體會門將奧比歷拍出，但門線技術顯示皮球在拍出前已越過白界，祖雲達斯領先到2比0，總比數追成2比2平手。



祖記領先後略作回氣，於末段再度搶攻，82分先有摩斯堅恩單刀埋門，但佢竟然敗家射失，注定做唔成英雄，最佳男主角拱手讓畀C朗，86分鐘，貝拿迪斯治於禁區內被安祖哥利亞侵犯，球證判罰12碼，C朗操刀一射破網，個人連中三元，祖記大勝3比0，總比數反勝馬體會3比2，殺入8強。



今仗是C朗在歐聯第8次帽子戲法，追平死敵美斯紀錄，亦是對馬體會第4次帽子戲法，嚟到意甲繼續做馬體會剋星。



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