【今日睇波指南】利物浦頂唔頂得住拜仁？
2019年03月13日 08:15
東網電視更多新聞短片
今日輪到斯維做盤神，星期三深夜歐聯16強次回合大戰，拜仁慕尼黑主場迎戰利物浦，上屆亞軍利物浦，首回合雖然佔盡上風，但最終打和0:0，真是放虎歸山 。
射手穆罕默德沙拿更連續5場交白卷，而且近4場歐聯作客全敗，每逢客場立即腳軟。
拜仁不但近6場贏5場，主場出擊特醒，近4次歐聯主場對英超球隊全勝，數據堅挺必捧主勝。
●發達斯維
直播表
周三6:00pm 亞冠盃 川崎前鋒 Vs FC悉尼
Now 672、Fox Sports Play；有線653、613台
周三6:00pm 亞冠盃 蔚山現代 Vs 上海SP
Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台
周三7:00pm 亞冠盃 武里南聯 Vs 全北汽車
Now 671、Fox Sports Play；有線652、612台
周三8:00pm 亞冠盃 FC北京 Vs 浦和紅鑽
Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台
周四4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 利物浦
Now 643；有線656、616台
周四4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 里昂
Now 644；有線602、662台
支持本地運動齊去「睇體」！
https://bit.ly/2DxX4XI
東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
http://bit.ly/2ecTF2A
Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！
http://bit.ly/2EYxoRh