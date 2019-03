【今日睇波指南】利物浦頂唔頂得住拜仁？

今日輪到斯維做盤神,星期三深夜歐聯16強次回合大戰,拜仁慕尼黑主場迎戰利物浦,上屆亞軍利物浦,首回合雖然佔盡上風,但最終打和0:0,真是放虎歸山 。



射手穆罕默德沙拿更連續5場交白卷,而且近4場歐聯作客全敗,每逢客場立即腳軟。



拜仁不但近6場贏5場,主場出擊特醒,近4次歐聯主場對英超球隊全勝,數據堅挺必捧主勝。



●發達斯維



直播表

周三6:00pm 亞冠盃 川崎前鋒 Vs FC悉尼

Now 672、Fox Sports Play;有線653、613台



周三6:00pm 亞冠盃 蔚山現代 Vs 上海SP

Now 670、Fox Sports Play;有線651、611台



周三7:00pm 亞冠盃 武里南聯 Vs 全北汽車

Now 671、Fox Sports Play;有線652、612台



周三8:00pm 亞冠盃 FC北京 Vs 浦和紅鑽

Now 670、Fox Sports Play;有線651、611台



周四4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 利物浦

Now 643;有線656、616台



周四4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 里昂

Now 644;有線602、662台



