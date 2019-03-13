【特稿】反啦反啦！歐聯神劇本一雞四味

今屆歐聯16強相當熱血，目前已經有6支球隊率先晉級8強，呢6場比賽當中除咗曼城同熱刺實現「雙殺」之外，其餘4場竟然都係由先輸波嗰隊神奇反勝，實在精彩到極！



馬德里體育會今場步皇家馬德里後塵，皇馬首回合作客阿積士贏2比1，諗住次回合返主場實食冇黐牙，連沙治奧拉莫斯都提早「洗牌」唔踢次回合，結果阿積士喺巴拿貝球場神奇大勝4比1反勝晉級。



至於曼聯首回合主場吞巴黎聖日耳門2蛋，次回合作客法國本來被一致睇淡，點知「紅魔鬼」竟然絕地反擊，並且喺完場前一刻由拉舒福特射入12碼，反勝3比1下憑作客入球優惠驚險晉級。



另一場冇咁多人留意嘅波圖，同樣「反」得好有血性，佢哋首回合作客1比2不敵羅馬，但次回合返主場贏番2比1，兩隊殺到加時最後3分鐘，波圖再憑一個12碼贏夠3比1成功反勝。



不過，今晚歐聯最後2場16強賽事就唔會有反勝好戲，事關拜仁慕尼黑對利物浦同巴塞隆拿對里昂，首回合都係和波收場。



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