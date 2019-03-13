【有片】祖雲達斯隱世球王　同C朗有得揮！

祖雲達斯陣中好波之人多的是，C朗拿度係公認嘅球王，保羅戴巴拿、貝拿迪斯治等都係超級新星，不過原來51歲教練阿里基都係「隱世球王」！今場佢一次不經意嘅動作，立即成為網民熱話，冇人睇得出呢位球員時代冇乜成績嘅人，原來擁有一身足球絕技！



場波去到54分鐘嗰陣，祖雲達斯已經追到總比數2比2，正圍攻馬體會尋求致勝入波，當時馬體會球員大腳解圍踢出邊線，咁啱就落喺阿里基附近。勢估唔到一身西裝嘅阿里基，竟然雙手插住褲袋，施施然轉身再輕描淡寫咁用後腳一彈，妙到毫巔咁送到基亞連尼手上，畀佢第一時間掟出界外球，真係睇到嘆為觀止！大批網民留言大讚，Gilmore話「超級誇張嘅後腳傳送！」Lutse就留言：「阿里基嘅控球勁過盧卡古！」Ukachukwu就表示：「阿里基喺場邊表演、C朗拿度就喺場內表演。」



祖雲達斯首回合輸波後，唔少人質疑阿里基冇能力帶領球隊更上一層樓，阿里基賽後就反擊：「我仲要做咩嚟證明自己？過去5年我哋有4又4分3年都係領先，入過2次歐聯決賽，又贏過4次意大利盃冠軍，仲想我做啲咩？我冇問題，係嗰班批評者需要接受治療！」



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