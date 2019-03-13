總結：不讓C朗專美　勒邦領湖人反擊兼止血

湖人終於止血了！近排興反擊，C朗在足球場個人入三球為祖雲達斯絕地反擊，殺入歐聯8強成為熱話，在NBA場館內同樣亦上演令人振奮的一幕，紫衫軍團作客公牛，在一度落後20分的劣勢下，以123比107成功逆轉，結束五連敗，同時將公牛「踢」出季後賽。



即使爭取季後賽資格已經非常困難，但「大帝」勒邦占士仍帶動球隊爭勝，他出場33分鐘做出「雙雙」，為球隊貢獻36分10個籃板。湖人在半場仍然落後55比60返回更衣室，第三節勒邦出手，一度打出11比4後以66比64反超，後來兩隊拉鋸，在最後三分鐘狂入3分球，打出一段16比0，將比數拉開98比84，最終更贏對手16分。



目前湖人要躋身季後賽的確很難，目前他們排在西岸第11，與第8位的爵士相差6.5場，這可能是勒邦占士自新秀之後，首次沒有在季後賽出現，他過去13年都有出戰季後賽，並且有8次打入總決賽。他在賽後表示：「當然我希望球隊可以入季後賽，但我相信呢一刻係盡力去求勝，即使最後球隊入唔到，我都睇季後賽，因為很多西岸球隊都打得好好，只要繼續做好，我又不是最後一年，相信我會再在季後賽出現。」



至於公牛輸畀湖人後，戰績僅19勝50負，肯定無緣季後賽，而缺乏了勒邦占士的騎士，以99比106不敵76人，亦徹底無緣季後賽，這兩隊是繼紐約人、太陽之後，被踢走的球隊。





今日賽果(前者主場)



金塊 133:107 木狼

快艇 104:125 拓荒者

獨行俠 105:112 馬刺

塘鵝 113:130 公鹿

公牛 107:123 湖人

76人 106:99 騎士

溜馬 103:98 紐約人







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