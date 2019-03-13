【東體爭議】兩巴掌！送畀郝海東同皮里茲

C朗拿度喺歐聯上演神級好戲，唔單止祖雲達斯球迷High爆，就連中立球迷都會被佢嘅球技同鬥志震懾！已經34歲嘅C朗拿度唔單止向住歐聯「4連霸」嘅夢想進發，同樣向睇死佢「過咗氣」嘅人摑咗幾巴，而最響亮嗰兩巴，就送咗畀郝海東同皮里茲！



中國足球名宿郝海東，喺9年前曾經講過「C朗最多火3年」，批死C朗嘅巔峰期到28歲就完結，當時仲話C朗唔比朗尼、高路斯優秀。呢番驚天偉論一直被球迷拎嚟做笑柄，每次C朗有神級演出，大批球迷就會去郝海東個微博「抽水」，C朗今場連中三元後，又有大批網民去「洗版」：「東哥，3年之後又3年，C朗仲可以火幾多年？」



另一個被摑到應嘅，就係皇馬會長皮里茲，佢上年夏天堅決用1億歐元賣走C朗，諗住趁佢跌WATT前賺埋最後一筆，點知搞到施丹都劈炮，球隊成績又一塌糊塗，歐聯16強被阿積士絕地反擊淘汰，情況同祖雲達斯啱啱相反。知衰嘅皮里茲即刻搵番施丹回巢，但係對住C朗就只有後悔莫及。



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