【阿King】期待兩位奇迹男對決

今屆歐聯16強次回合有2場波，睇到人熱血沸騰，包括曼聯作客絕殺巴黎聖日耳，以及啱啱周三(13日)凌晨，祖雲達斯贏馬體會3:0，兩回合合計反勝3:2晉級8強，皆因兩隊賽前都係「數據上」已被判死刑，但最後都可以逃出生天，夠晒戲劇性。



呢兩場同樣打破歷史宿命，曼聯成為歐聯史上第1支首回合輸2球或以上嘅球隊，卻可於次回合收復失地晉級。



至於祖記之前5次於歐聯首回合落後2球，全部出局，今次終於第1次落後2球，反勝晉級，同時打破埋施蒙尼執教馬體會後，25次淘汰賽首回合贏波必定晉級嘅定律。



改寫歷史嘅人都好有淵源，一位係曼聯主帥蘇斯克查，一位係祖記球星C朗，兩人曾經係曼聯隊友，分別協助紅魔鬼捧過英超、歐聯等重要錦標，同樣都係球隊嘅「關鍵先生」，無數於最後時刻改寫戰局。



兩人今季都轉咗新工，雖然搵食地方都唔一樣，但冇變嘅係仍然扮演「救世主」、「奇迹男」角色，蘇斯克查臨危受命拯救咗曼聯，C朗亦挺身而出將祖記由歐聯瀕臨出局，拉番上岸，雙方似乎都有「神力」支持。



曼聯同祖雲達斯今屆歐聯分組賽交過手，但當時曼聯仲係由摩連奴領軍，相信好多球迷同阿King一樣，想睇下兩位「奇迹男」蘇B同C朗，一旦喺今屆歐聯餘下賽事遇上，到時會產生咩結果？



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