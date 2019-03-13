曼聯加碼！將以8.3億簽入查頓辛祖

蘇斯克查下季坐正曼聯帥位已經冇懸念，下一步就係為下季組軍做準備，會方亦全力作出配合，根據英國《獨立報》爆料，曼聯增兵取得重大進展，即將以8000萬鎊(約8.3億港元)簽入多蒙特翼鋒查頓辛祖，並會畀件7號球衣佢。



上月已傳出曼聯想用7000萬鎊收購呢位即將19歲嘅英格蘭新星，但報價未到多蒙特要求，於是決定加碼至8000萬鎊。據悉，曼聯代表團已經接近說服多蒙特放人，而且查頓辛祖亦希望返回祖國搵食。



查頓辛祖今季喺德甲表現一鳴驚人，已有8球進帳，無論係速度、爆炸力、傳球、射門、控制比賽節奏，都屬於德甲球員之中首屈一指，甚至被譽為同法國新星基利安麥巴比同級數，並已經晉身英格蘭大國腳。曼聯對查頓辛祖志在必得，認為佢可以將球隊傳奇7號重新發揚光大。



值得一提，查頓辛祖出身曼城青年軍，如果佢真係加盟曼聯，唔知曼城領隊哥迪奧拿有乜感受呢？



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