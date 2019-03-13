亞協盃　搞掂！和富大埔12碼射贏黎明

「亞洲足協盃2019附加賽」次回合周三（13日）於旺角大球場上演，由和富大埔對黎明SC。在4,434名球迷入場見證下，大埔全場不斷強攻，惜始終未能射破黎明大門，但大埔於互射12碼階段五輪全入，成功取得亞協盃分組賽席位。



甫開賽，大埔便隨即搶攻，8分鐘梁冠聰接應回傳施射，惜省中敵衞被黎明門將李楚宋沒收。1分鐘後，黎明作出反擊，隊長金成民放冷箭中楣。11分鐘，利馬遠射高出，這位巴西中場於4分鐘後轉做助攻，接應的黃威扣過守衞後抽射，僅柱邊出界。28分鐘，辛祖直傳予黃威，後者隨即勁射惜被李楚宋抱實。這位大埔隊長於3分鐘趁對手解圍不遠狂抽，同樣越不過李楚宋的十指關。39分鐘，利馬開出罰球，辛祖把握對手解圍失誤第一時間撞入，惟旁證示意越位在先，入球無效，雙方半場互交白卷。



易邊後，雙方多於中場拉鋸，戰至55分鐘，陳肇鈞接應角球銅頭一搖，惜柱邊出界。67分鐘，金成民左路半傳半射被曾文輝接實。2分鐘後，大埔反擊機會，伊高沙托尼送前，辛祖窄位起腳被李楚宋接實。71分鐘，黃威妙傳後備上陣的哈利，後者隨即頭槌攻門，惜同樣未能轉化成入球。87分鐘，辛祖撥橫，鍾偉強第一時間撞射，惜未能命中目標。雙方踢畢90分鐘後，仍未能分出勝負，賽事進入加時階段。



加時上半場，大埔受壓，97分鐘，黎明先有朴哲英頭槌攻門，2分鐘後，再有柏鐘信右路遠射，兩記攻門均告高出。補時階段，李勳禁區頂抽射同樣未能威脅曾文輝，大埔力保不失。



加時下半場，107分鐘，鍾偉強接應基藍馬二傳，心口控定再車身窩利，惜未能成功把皮球送入網窩。2分鐘後，伊高沙托尼連過幾關後斜傳，鍾偉強第一時間傳中搏得李楚宋甩手，哈利欲衝前補中之際，被對手快一步解圍。隨後的角球攻勢，大埔差點得手，馮慶燁衝頂卻省中對手高出。再一次角球機會，大埔先後有基藍馬、李家豪起腳，但同樣無功而還。113分鐘，表現活躍的伊高沙托尼禁區內窩利抽高，未能助大埔於120分鐘內擊敗黎明，需以互射12碼分勝負。



黎明的居光明於首輪射失，而大埔則五輪全入，成功躋身亞協盃分組賽I組，同組對手為另一香港代表傑志、中華台北代表航源FC、以及北韓代表4.25 SC。



【互射12碼全紀錄】



和富大埔



伊高沙托尼：入

利馬：入

艾華度：入

哈利：入

辛祖：入



黎明SC



居光明：不入

羅正學：入

朴冠春：入

朴哲英：入