亞協盃　「堅Sir」：多謝全香港球迷支持！

香港代表和富大埔周三晚（13日）出戰「亞洲足協盃2019附加賽」次回合，最終大埔於互射12碼階段悉數中鵠，以總比數5比3擊敗黎明SC，躋身亞協盃分組賽。



賽後主教練李志堅盛讚球員表現：「球隊每個球員都好落力，對手係一支好有紀律、好快、好體力化，所以我哋踢得辛苦。今場對手會有作客入球優惠，我哋唔可以先失球，對於我哋會有啲牽制，唔可以太進取。球員表現得好克制、好有耐性，當然我哋好想喺90分鐘入面贏，因為每打多1分鐘對我哋嚟講係一個負擔，所以我覺得佢哋表現得好好。互射12碼階段，每個球員行出去都好有決心，加上喺主場感受到全香港球迷支持，呢樣係好大嘅動力，好多謝球迷支持！」



取得I組最後一席，將與傑志合演「香港內訌」，「堅Sir」期望：「大家加油啦！好難得有兩隊香港球隊一齊打同一個小組賽，呢樣係值得開心嘅！落到場當然大家一齊去爭取好成績，但係我覺得大家應該係互相支持，任何一隊出到線都係好事！」



球隊需兼顧聯賽、足總盃、亞協盃分組賽等多條戰線，「堅Sir」明言：「我哋要多啲心理調節，因為依家多線作戰，點樣去運用啲球員係我最大嘅課題。疲勞一定會有，但係呢個係已知嘅事，點樣保持球員狀態、唔受傷係關鍵。去到分組賽，我哋要留心死球，因為啲死球係關鍵，我哋要去諗多啲。」



至於獲選為最佳球員的辛祖則稱：「感謝全隊上下支持我，前一晚我發緊燒要住院，我付出咗好多努力令到自己今場可以上陣，我好開心可以贏到場波！」



辛祖早前隨香港隊亞洲盃外圍賽作客馬來西亞時，曾在最後關頭射失12碼。今仗在互射12碼階段，主射最後一輪的辛祖不負所托成功射入，他在出席記者招待會時表示：「足球係一樣變化好大嘅運動，唔可以一直諗住自己嘅失誤，要保持集中去訓練，每次有機會嘅話，我都會去射12碼！我好開心今場自己可以射入關鍵一球！」

