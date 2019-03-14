利物浦搞掂拜仁　歐聯8強現英超盛勢

周四(14日)凌晨歐聯16強次回合焦點大戰，利物浦憑沙迪奧文尼頭頂腳踢梅開二度，作客以3比1技術性擊倒拜仁慕尼黑，兩回合合計同樣以3比1獲勝殺入8強，利物浦晉級，令到歐聯8強同時有4支英超球隊，歐洲足協將於周五進行抽籤，確定對賽組合。



經過首回合0比0一仗，利物浦今仗作客沒有包袱，放膽與拜仁搶攻，並於26分鐘打開缺口，華基爾雲迪積克在後場50碼長傳，沙迪奧文尼禁區邊接應，面對出迎門將紐亞攔截，一個轉身避過，之後乖巧挑射入空門，利物浦領先1比0，並取得重要的作客入球。



拜仁全面施壓，並於38分鐘扳平，基拿比右路進攻，殺落底線送交門前，祖爾麥迪比雖擋住羅拔利雲度夫斯基路線，但伸腳攔截結果要擺烏龍，為拜仁追成1比1，並打起拜仁士氣，完半場前羅拔利雲度夫斯基獲得單刀機會，可惜分心自己有冇越位而推甩腳，錯失反前良機。



下半場初段戰況膠着，戰至68分鐘利物浦連環角球攻勢，華基爾雲迪積克接應占士米拿角球傳中，門前搶點頭槌破網，利物浦領先2比1，紅軍繼續搶攻，84分鐘穆罕默德沙拿右路高波傳中，沙迪奧文尼尾柱接應頭槌破網，利物浦最終贏3比1，取得歐聯8強席位。



歐聯8強全部產生，英超球隊佔4席，計有曼聯、曼城、熱刺及利物浦，是08至09年度歐聯8強以來另一次有4支英超球隊，另外4席計有阿積士、波圖、祖雲達斯及巴塞隆拿。



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