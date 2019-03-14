美斯2傳2射呼應C朗　巴塞大炒里昂

在西甲球王爭霸年代，美斯同C朗經常鬥到難分難解，今季C朗轉戰意甲後，兩大球王雖然各自為戰，但好多時仍然會遙相呼應，C朗日前在歐聯上演大逆轉好戲後，美斯周四(14日)歐聯16強次回合亦大爆發，主場鬥里昂交出兩入球兩助攻的球王級表現，以5比1大炒對手，兩回合以同樣比數獲勝，殺入8強。



巴塞今場大勝由美斯12碼揭開序幕，17分鐘蘇亞雷斯博得12碼，美斯竟然細力射中間入網，31分鐘蘇亞雷斯再造就菲臘比古天奴射空門，巴塞上半場領先2比0。



下手場里昂一度由盧卡斯杜沙特亂軍中破蛋追成1比2，但要再入波就冇機會，78分鐘美斯個人連扭數名敵衞再用私家右腳射死角入網，巴塞贏到3比1，81分鐘美斯12碼點橫傳予碧基射空門，4比1，86分鐘美斯另一妙傳給奧士文尼迪比利埋齋，巴塞大勝5比1完場。



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