【今日睇波指南】阿仙奴打「雷」速食

星期四深夜上演歐霸盃16強次回合,焦點賽事阿仙奴主場迎戰法甲球隊雷恩,首回合雷恩主場以3比1擊敗阿仙奴,即是話阿仙奴今場必須淨勝兩球或以上,才有機會反勝晉級。



其實雷恩首回合贏波,全因為阿仙奴大部份時間十人應戰,加上主場氣勢才取得先機,並不能反映雷恩真正實力。



阿仙奴領隊艾美利,曾率領西維爾3度捧盃,是歐霸盃之王,而且阿仙奴在歐霸盃主場出擊,近4次有3次半場領先,阿仙奴半場主勝有計。



●邪神



直播表

周五1:55am 歐霸盃 基輔戴拿模 Vs 車路士

Now 643;有線656、616台



周五1:55am 歐霸盃 卡斯洛達 Vs 華倫西亞

Now 645;有線604、603台



周五1:55am 歐霸盃 薩爾斯堡 Vs 拿玻里

Now 644;有線602、662台



周五4:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 雷恩

Now 643;有線656、616台



周五4:00am 歐霸盃 國際米蘭 Vs 法蘭克福

Now 644;有線602、662台



周五4:00am 歐霸盃 布拉格斯拉維亞 Vs 西維爾

Now 645;有線604、603台



支持本地運動齊去「睇體」!

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻!

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員!

http://bit.ly/2EYxoRh