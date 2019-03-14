【今日睇波指南】阿仙奴打「雷」速食

2019年03月14日 08:20
  • 東網電視
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    星期四深夜上演歐霸盃16強次回合，焦點賽事阿仙奴主場迎戰法甲球隊雷恩，首回合雷恩主場以3比1擊敗阿仙奴，即是話阿仙奴今場必須淨勝兩球或以上，才有機會反勝晉級。

    其實雷恩首回合贏波，全因為阿仙奴大部份時間十人應戰，加上主場氣勢才取得先機，並不能反映雷恩真正實力。

    阿仙奴領隊艾美利，曾率領西維爾3度捧盃，是歐霸盃之王，而且阿仙奴在歐霸盃主場出擊，近4次有3次半場領先，阿仙奴半場主勝有計。

    ●邪神

    直播表
    周五1:55am 歐霸盃 基輔戴拿模 Vs 車路士
    Now 643；有線656、616台

    周五1:55am 歐霸盃 卡斯洛達 Vs 華倫西亞
    Now 645；有線604、603台

    周五1:55am 歐霸盃 薩爾斯堡 Vs 拿玻里
    Now 644；有線602、662台

    周五4:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 雷恩
    Now 643；有線656、616台

    周五4:00am 歐霸盃 國際米蘭 Vs 法蘭克福
    Now 644；有線602、662台

    周五4:00am 歐霸盃 布拉格斯拉維亞 Vs 西維爾
    Now 645；有線604、603台

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