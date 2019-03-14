【東體爭議】狂炒德甲！英超係世界第1？

歐聯8強誕生後，「英超盛世」呢4隻字立即成為網上熱話，因為喺歐聯歷史性，就只得英超試過同時有4支代表同時躋身8強，而且今年更加係第3次創造呢個壯舉！07/08球季，曼聯、阿仙奴、車路士同利物浦齊齊入8強，除阿仙奴外其餘3隊更順利殺入4強，最後炮製史上唯一一次全英歐聯決賽，由曼聯擊敗車路士捧盃。之後一季(08/09球季)，曼聯、阿仙奴、車路士同利物浦4雄再一次齊齊入8強，除利物浦之外另外3隊亦順利晉級，最終曼聯喺決賽輸畀巴塞隆拿衛冕失敗。



根據歐洲足協嘅聯賽排名系數，英超喺2004至2012年係排第1位，不過2013年開始就被西甲取代，而且個差距係愈拉愈好，06年同07年英超更加被德甲超前跌落第3位，直到上年先重登次席，但個系數(79.605分)同西甲(106.998分)仍然有好大嘅距離。當然，呢個系數計算嘅係過去4年歐洲賽嘅表現，未必實際反映到「呢一刻」嘅形勢，西甲喺皇家馬德里「沉淪」之下，今屆只係剩低巴塞隆拿孤軍作戰，「搶分」方面難免輸蝕，不過西甲球會近年戰績太過輝煌，相信個「一哥」位短期內都難以被逆轉。



至於早幾年一度超越英超嘅德甲，今屆8強全軍覆沒，同英超距離自然愈來愈遠，更加直接嘅比較係，16強入面3場「英德大戰」全數由英超贏出，而且比數仲係相當懸殊，合共大炒17比3！曼城10比2(兩回合)炒史浩克04唔係十分令人意外，熱刺雙殺德甲「一哥」多蒙特(兩回合計4比0)，就係一個好重要嘅指標，而利物浦1勝1和拜仁慕尼黑(兩回合贏3比1)，就將德甲Icon徹底摧毀。



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