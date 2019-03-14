【紅軍勁揪】超越謝拉特！施丹簽文尼唔係講笑

沙迪奧文尼金球：https://bit.ly/2u7Fsel



利物浦利物浦前鋒沙迪奧文尼近期狀態Fit到漏，近4場比賽有3次梅開二度，今場對拜仁慕尼黑先開紀錄嘅一球，更加係速度、射術、智慧同膽色嘅完美示範，「紅軍」領隊高普賽後大讚：「今場開紀錄個入波，我返到屋企要睇多500次左右，沙迪奧文尼呢球真係好犀利！」呢位塞內加爾射手今場梅開二度，係佢為利物浦累積第7個歐聯作客入球，超越謝拉特同羅拔圖法明奴(6球)，成為「紅軍」史上最多歐聯作客入球球員！



權威媒體《法國足球》日前爆料，話施丹回歸皇家馬德里後，最大目標原來係收購沙迪奧文尼！報道更指皇馬上年本來已經傾掂數收購呢位超級翼鋒，但施丹突然離隊先至令交易告吹，沙迪奧文尼亦喺上年11月同利物浦續約，依家施丹再次上任，就決定再次斟介呢位利物浦神鋒。不過，沙迪奧文尼今季鋒芒畢露，表現比穆罕默德沙拿有過之而無不及，皇馬要搶到心頭好似乎唔係咁容易喎！



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI