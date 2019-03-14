【有片】總結：助攻王上身！古辛斯爆笑妙傳

古辛斯妙傳：https://bit.ly/2O2f1A0



周四(14)NBA常規賽西岸大戰，勇士作客106比104擊敗火箭，避過今季被橫掃的厄運。勇士今場最搶鏡球員並非史堤芬居里，而係「助攻王上身」嘅中鋒古辛斯，佢今場交出27分、8籃板同7次助攻全能成績，其中得分同助攻數字都係佢加盟勇士以嚟新高！



不過，古辛斯唔知係咪玩助攻玩上癮，第2節嗰陣就炮製爆笑一幕，企喺3分線外嘅佢接波後，立即引球殺入中路，並妙傳企喺側邊無人看管嘅史堤芬居里，而「咖哩仔」亦順勢射出3分...但係隨之而來嘅係球證哨子聲，判罰勇士出界違例，因為史堤芬居里當時已經被換出，個頭仲包住條大毛巾，古辛斯交完波之後都知道衰咗，露出失望表情。



最新賽果(左方主場)

太陽 97:114 爵士

火箭 104:106 勇士

熱火 108:74 活塞

鷹隊 132:111 灰熊

雷霆 108:96 籃網

巫師 100:90 魔術



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