【拿仁紅心】沙拿：戴志偉與泰萊之迷思

一山不能藏二虎，做開大佬突然被搶鋒頭，畀着係你會點做？



穆罕默德沙拿上季加盟利物浦之後，同沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴組成「埃及文明」鋒線，於英超、歐聯無堅不摧，沙拿成為當中阿頭，橫掃英格蘭個人獎項外，更與C朗、莫迪歷打入國際足協最佳球員最後三強。但今季沙拿戰力減半、近期陷入球荒，剛於歐聯鬥拜仁獨食到無倫，難怪周時傳出，呢名「埃及球王」同文尼有心病。



沙拿上季異軍突起，被捧到同C朗、美斯同級，當時唔少球評家已提出，咁樣做言之過早，因為兩大外星人均於最高水平十年以上，若沙拿真能「長期Super」，先擺上神檯都未遲。沙拿的確係好球員，但要加入最高檔次唔易；今季稍有回落再正常不過，只要取得廿個英超入波，已經交足功課有餘。



上季縱然呼風喚雨，但沙拿依然保持低調，歐聯決賽成為悲劇英雄後，正面形象更鮮明。但每個人都有私心、都有陰暗面、都有要威逞強一面，本季成為眾矢之的後，沙拿多場被嘜死，愈想入波愈踢得沉。你話佢有冇情急、喺英超插水詐死博12碼？拿仁講唔出口話佢冇。



歐聯次回合對拜仁，文尼上半場個人表演、玩到紐亞一戙都冇入金球開紀錄，下半場當領先緊2:1，沙拿於右路被三名敵衞重重圍困，見到文尼空晒都唔交死要自己射，無論係利迷又好，文尼本人又好，睇到都好無奈。但有得救嘅係，沙拿做完衰仔後即刻不停走動係咁交波，終搵到機會助攻文尼。文尼入波後沙拿都有走埋去慶祝，但拿仁小人之心，總覺得沙拿唔係笑得咁歡暢。



球場係英雄地，邊個唔想做大佬、邊個唔想成為球隊主角？但要長期去到最Top，除本身質素外，都要天時地利人和配合，今季利物浦少咗瘋狂迫搶、比賽風格轉趨穩陣，「埃及文明」要入波當然較難，沙拿係唔係比上季曳？答案好難話唔係，但話佢只得「一季貨仔」，就絕不公平。



球場係英雄地，睇你點樣演繹。如果季季做到戴志偉、場場都由你奠勝，萬千寵愛在一身冇人唔鍾意；但若能稍稍放下個人榮辱、多從球隊整體利益出發，最後攞到冠軍，做泰萊一樣得到全球掌聲。沙拿依家要做嘅，唔係苦練射術，或者跑得更快，係要學學點樣靜心，呢樣先係佢可以升上神檯嘅唯一法門。



●麥馬拿仁



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