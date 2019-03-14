香港U22　周緣德不排除留港發展

為備戰本月22日至26日於蒙古舉行的「亞洲足協U23錦標賽外圍賽」，香港22歲以下代表隊（下稱香港U22）周四（14日）繼續於將軍澳足球訓練中心進行操練，而一眾香港U22小將經過青年隊主教練安頓進行接近半小時的會議後，才移師往草地場上作訓練，內容除了基本的傳球練習及小組對賽外，則以模擬戰術為主。



將會帶領香港U22出征蒙古的安頓表示，出席操練的一眾球員狀態甚佳，並已準備好迎接挑戰，並透露徐宏傑快將歸隊參與訓練，對於同組對手北韓應有不少成員日前來港作賽的黎明SC，安頓表現有觀看該場賽事，但強調球隊首要必須集中應付首仗對新加坡的賽事，並表示有留意對方派出U23國家隊參與新加坡超聯的表現。當被問及蒙古的天氣較冷，安頓則認為各隊均在相同的天氣下作賽，故認為問題不大。



早前加盟西乙B球會胡米利亞的杜國榆（Remi）亦已返港參與操練，他表示在球隊接近兩個月，過程也感覺不錯，大部分時間也跟一隊操練，視乎教練決定是否被選入18人名單，否則就參與預備組的比賽。Remi亦指，當地比賽節奏明顯較快，球員個人能力亦較佳，因此在如此環境下必定會推動自己成為更佳的球員，同時自己的心態及集中力亦得以提升，當中包括飲食習慣，並與隊中的中國球員共用他們所聘請的私人廚師。對於今次的目標，Remi則希望能夠把握機會並協助香港U22出線。



至於目前於美國留學的周緣德（Oliver）則表示，在德國出生的他雖然曾經移居台灣並效力過當地球隊，亦曾在德國效力過第四組別聯賽球隊，但其父母認為在同時發展足球事業和接受教育下，美國才是最佳的選擇，不過對於自己的長遠目標，Oliver則強調只是想成為職業球員，亦不排除將來返回香港落班。剛於周一（11日）抵港的周緣德坦言仍未適應時差，在翌日亦沒有深入參與操練，因此今課能夠完成整課操練，並有進小組行對賽，對此感覺不錯，並希望能夠入選決選名單。