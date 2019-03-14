廣告索女→啦啦隊女神　台職棒堅多嘢睇

堅正啦啦隊新成員出沒注意！台灣職棒Lamigo桃猿旗下啦啦隊LamiGirls早前招考新成員，青春無敵加上一雙迷人電眼的大學生李恩菲（Aviva）順利入圍，球迷有福啦！



菲菲身高166公分、體重48公斤，喜歡冒險熱愛運動，平時興趣攝影、跳舞加唱歌，現時讀化妝品應用系的菲菲，曾在台灣戲曲學院(12年制)讀書，8年間參與多次「雙十節」演奏表演，面對群眾經驗豐富，難怪擺甫士如此吸睛。



菲菲被星探發掘，從大一開始接觸廣告及參加電視節目，去年迎接人生高峰，一口氣接拍了8個電視及網絡廣告，幾乎打開電視就見到她，一躍成為台灣廣告女神！



熱愛籃球及棒球的菲菲，早前投考桃猿職棒的啦啦隊LamiGirls，3月初收到通知入圍高興到爆，她說：「我第一次擔任啦啦隊工作，我會努力！」菲菲已入團練舞，球隊3月8日開季集訓，她屆時將正式亮相與球迷見面。



菲菲入團宣傳片：http://bit.ly/2EC7PGD

菲菲廣告集：http://bit.ly/2NPpcrG



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