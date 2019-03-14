【港超專版】謝家強等拎護照為HK搏殺

如果說一位港超球員擁有天使面孔、魔鬼身材，加上精湛球技，你會想起誰？相信效力富力R&F的謝家強（Sean）一定榜上有名。若在街上偶然碰見他，你或會誤會這位香港、愛爾蘭混血兒是名模特兒。趁着白色情人節剛過，就讓我們窺探這位「零死角型男」的內心世界。



■圖/文：陳焌鏗（部分相片由受訪者提供）



現年26歲的Sean今季轉投富力，其球衣號碼亦隨之改變，把代表着兒子生日的22號改為30號，但不變的仍然是Sean對家人的愛：「30是我結識女朋友的日子，今年的6月30日我就會和她正式結婚。」與傳統觀念不同，女朋友Chelsey早已替他誕下麟兒Albie，但遲遲未結婚，將於今年拉埋天窗的他透露原因在於時機：「我也不知道怎樣說，只是我們兩口子都覺得今年是一個適合的時候去結婚。地點方面，每年我們都喜歡到西班牙的馬貝拉（Marbella）度假，所以婚禮也會在當地舉行。」



至於二人的「愛情結晶品」Albie現時只有3歲，正在廣州讀幼稚園，Sean表明：「我對兒子沒有甚麼期望，他還年幼，最重要的反而是好好享受童年時光。我覺得華人普遍對孩子較嚴格，但我們只希望他成為一個快樂的小男孩，不會施予壓力，只要是不危險的，他想做甚麼都可以。」



他續說：「現在看來，他對足球還沒有太大興趣，反而是對恐龍比較着迷，哈哈！正如之前所說，我不會強逼他踢足球，如果日後他對足球產生興趣，那時候我才會帶他去接受訓練。」



倘若你有留意謝家強的Instagram，必定有見過Albie的全相（重要部位Sean會用貼圖遮蓋），提及此事時Sean即笑得合不攏嘴：「也許是遺傳吧，我小時候也是一樣，一有機會便會把衣服通通脫掉，不過我們也不是很介意，他享受就可以了。」



轉眼間，謝家強來港將滿7年，意味他有望為香港隊披甲，他更明言：「當取得特區護照後，我渴望為香港隊上陣，也期望到更高水平的聯賽測試自己的實力，看看自己在足球路上能走多遠。我也希望贏得冠軍，因為我已很久沒有捧過盃了。」



【Profile】

出生日期：1992年5月3日

身高：1米85

體重：75公斤

位置：中堅、防守中場

曾效力球隊：曼城、南華、和富大埔

現效力球隊：富力R&F

球衣號碼：30



長居廣州心繫香港



謝家強現時長居廣州，訪問當日刻意乘坐高鐵回港，再轉乘的士前往訪問地點彩虹邨。

過去在港居住時，經常駕車出入的Sean坦言香港生活成本高：「在廣州生活相對便宜，有時我回香港乘搭的士，也覺得很昂貴，因為廣州有個手機應用程式DiDi（又名『滴滴出行』）可以預約的士、專車，價錢相當低廉。又如租房子，如果用廣州的租金來租香港的樓，只能租住一間很細小的單位。」



然而，香港始終盛載着Sean的回憶：「香港真的很美麗，特別是西貢，因為我上年在西貢居住，而上季更是我在香港最好的一個球季。西貢對家人來說也是一個很好的地方，因為我每天都可以帶兒子到沙灘嬉戲，真是一個完美的地方。」



