前西德體操皇后幫辛尼傾續約變害咗佢

曼城宣布同中場貝拿度施華續約至2025年，周薪達20萬鎊，但同另一位主將利萊辛尼續約就遇上阻滯，據悉係呢位德國國腳嘅媽媽Regina Weber近期加入經理人團隊，要幫囝囝爭取更佳待遇，令續約談判陷入僵局。



利萊辛尼今季表現大勇，喺英超已有8球進帳，歐聯16強兩回合倒戈對母會史浩克04，都取得入球。



呢位23歲翼鋒將於2021年約滿，曼城已急不及待要同佢續約，本來一向由辛尼嘅爸爸主理經理人事務，負責續約談判。



可能由於利萊辛尼人氣愈來愈勁，身價自然大升，媽媽Regina Weber都加入經理人團隊幫手，呢位「星媽」來頭唔簡單，曾經代表前西德獲得1984年奧運體操銅牌。英國《每日郵報》指Regina Weber出手阻撓辛尼續約，似乎想吊高來賣。



媽媽出來話事，老竇同囝囝都唔敢出聲，曼城要綁實辛尼，就要先過Regina Weber呢關。



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