日本選出「醫病陣」　鋒線大換血

揾個長期踢日乙嘅前鋒擔大旗？係喎！日本周四宣布月尾麒麟盃對哥倫比亞（22日對陣）、玻利維亞（26日對陣）嘅國腳名單，共有11名主力落選，除咗改赴土耳其比錫達斯揾食嘅香川真司，被冷落9個月後重新上榜。



最令人錯愕係前鋒線大換血，牙買加血統嘅25歲鋒將鈴木武藏、被德甲外借去比甲聖圖爾登嘅鎌田大地同時首度入選，據講呢個安排係為咗「醫病」。



日本男足呢次除咗中場係強陣，其他幾條線都徵召咗無名小卒，或者好似西大伍呢種久未入選嘅球員。



包括權田修一、長友佑都、槙野智章、剛啱攞到英國永久居留權嘅吉田麻也、酒井宏樹、青山敏弘、鹽谷司、遠藤航、伊東純也、大迫勇也、武藤嘉紀等11名主力國腳全數落選，擺明係借機練兵，唔計較輸贏。



鈴木、鎌田都係前日本U23小國腳，做大國腳都係第一次。其中喺新潟天鵝出道嘅鈴木武藏，過去幾季浮沉日職、日乙之間，踢過水戶蜀葵、松本山雅兩隊，上季就效力依家降咗班嘅長崎成功丸，今季轉投北海道札幌岡薩多先至有突出表現，「藍武士」揾佢頂替大

迫勇也同武藤嘉紀，顯然係博一鋪，按主帥森保一嘅意思，係用嚟試吓治療「大迫依賴症」。



麒麟盃日本名單

門將：東口順昭、丹尼爾舒密特、中村航輔



後衞：西大伍、佐佐木翔、昌子源、室屋成、三浦弦太、安西幸輝、畠（粵音：田）中槙之輔、富安健洋



中場：乾貴士、香川真司、山口螢、小林祐希、宇佐美貴史、柴崎岳、中島翔哉、南野拓實、守田英正、堂安律



前鋒：鈴木武藏、鎌田大地



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