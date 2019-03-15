銀河唯一戴帽　車路士再炒基輔

周五(15日)凌晨上演歐霸盃16強次回合賽事，其中首回合領先3比0嘅車路士，作客再以5比0大炒基輔戴拿模，兩回合總比數以8比0晉級8強，法國前鋒「銀河唯一」基奧特連中三元威到盡，可以攞走個波做紀念。



車路士開賽5分鐘就領先，角球攻勢，羅夫度斯卓克頭槌二傳，基奧特輕易射成1比0，主隊於21分鐘入波但越位在先食詐胡，入球無效，車路士於33分鐘入多粒，馬高斯阿朗素左路斜直線，造就基奧特梅開二度，完半場前再由馬高斯阿朗素建功，半場車路士贏到3比0。



下半場主隊反撲，可惜先中柱再攻又食詐胡，整定破唔到蛋，59分鐘韋利安右路罰球傳中，基奧特頭槌破網，連中三元，車路士領先4比0，也是該法國射手第50場歐洲賽，總計攻入26球，78分鐘基奧特助攻赫臣奧杜爾埋齋，車路士大勝5比0完場。



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