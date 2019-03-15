承接歐聯反勝浪潮　阿仙奴炒雷恩晉級

由歐聯掀起嘅一片反勝浪潮，嚟到歐霸盃賽場由阿仙奴接龍，周五(15日)凌晨上演歐聯盃16強次回合大戰，首回合落後1比3嘅阿仙奴，返到主場發威大勝3比0，兩回合合計反勝4比3，驚險晉級8強，領隊艾美利嘅「歐霸盃之王」招牌總算保得住。



阿仙奴初段氣勢凌厲，僅15分鐘便連轟兩球，總比數三扒兩撥追成3比3，更因有1個作客入球而佔上風，開賽5分鐘，奧巴美揚接應艾朗藍斯左路底線傳中門前撞入，為主隊開紀錄，15分鐘奧巴美揚助攻美蘭尼爾斯頭槌破網，客隊投訴阿仙奴有人越位，但球證認為越位球員並無參與進攻，判入球有效，阿仙奴領先2比0。



上半場領先兩球嘅阿仙奴，易邊後繼續施壓，72分鐘哥拉辛拿斯左路傳中，奧巴美揚門前射空門成3比0，總比數領先到4比3，其後這位加蓬前鋒仲有兩次必入機會，但佢竟然兩個機會都浪費晒，就因為呢兩球唔入，令佢幾乎做罪人。



賽事末段雷恩豁出去瘋狂進攻，多次單刀埋門，幸好門將施治夠硬淨，而雷恩前鋒又經常越位，兵工廠先至能夠頂到尾，保持勝局完場，主場絕地反擊成功晉級8強。



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