【帥說甲一】安Sir重整　標準福建經驗值提升

高級組籃球銀牌賽本月26日展開，標準福建首日即迎來硬仗，火併上屆聯賽殿軍滿貫。福建新季羅致前飛鷹四子蘇伊俊、蔡龍德、羅文光和陳耀祖，前男拔隊長梁嘉顯，加上鄭錦興回巢，以全華班陣容示人，經驗值提升。主教練安慶健期望「以老帶新」，重點栽培年輕小將，並透過彈性安排確保球隊訓練量，劍指Big 4位置。



安慶健，標準福建教練，香港籃球代表隊教練，也是海關公務員。這些頭銜或者該換一換次序，畢竟後者才是維生的工作。但他說：「籃球不是兼職，是興趣。」把興趣放在生活首位，如他，如很多本地籃球員，說起來簡單不過。但是，如果恒常朝九晚六結束，「練習九至十一，凌晨到家，隔天早上六、七點再爬起床上班。」這樣的興趣，你還會堅持嗎？



讀過一篇報道，這樣一句話：「香港籃球，飄搖中遙望職業化的彼岸。」彼岸，既可能是中國，也是台灣。4年前，香港才擁有首支職業籃球隊，但職業聯賽成立卻是無期。安Sir在該報道說：「香港球員沒有選擇。」僧多粥少，不得不找一份正職餬口，以致增加訓練量，把集訓時間提早一點點，正職都擋在前頭。球員正職不是球員，「就是業餘球隊的現實。」這天他接續般對我說。



鐵飯碗維生興趣放No.1



「除了東方、南華、永倫，大家都面對着同樣問題吧。」我們坐在看台，距離集合尚餘半小時，大部分福建球員正在隨意地投籃。「我常常對他們說，籃球除了講質，還講量，我們就是輸量。」年輕時效力均安，一邊是「鐵飯碗」，一邊是憧憬的甲一球季，都有不放棄的理由。他當然明白，「下班後完全不想動，只想休息」，每星期三課集訓，很想去也很想不去的心情。自律兩個字，說起來太輕巧，問題根源從來不在球員身上。改變籃球生態不在朝夕，惟有透過彈性安排彌補缺失的時間。「球會要求每星期練習八至十小時，假設這天你來不了，就要額外投籃、健身，盡量追回進度。」他說這是新季新方案，有點像銷售員「跑數」，也像學生的考勤紀錄。「哪怕出席率不夠，補足鐘數，同樣可以落場比賽。」穩定出場時間是最好的犒勞。一切都在摸索階段，他反覆說，不知道管不管用，起碼試試看。「管理層也談過調整津貼。當然如果有節省下來的資源，還是用在球隊福利上。」譬如外出比賽。



標準福建以老帶新衝頭四



福建今季羅致前飛鷹四子蘇伊俊、蔡龍德、羅文光和陳耀祖，「可以說是一個串聯，四人合作完全沒有問題，不過飛鷹和福建打法不同。有時候他們期望隊友這樣，隊友辦不到；相反隊友想他們那樣，他們也做不了。」加上前男拔隊長梁嘉顯，鄭錦興回巢，這套陣容接近去年末才開始磨合。「希望趕及聯賽之前再外出集訓，目的不是對甚麼強隊啦」，讓他們住在同一屋頂下，同枱吃幾頓飯，打打鬧鬧。男生可以很簡單，「經過一兩次trip，關係會好很多。」



甲一籃壇外援當道，全華班的福建期望以老帶新，重點培養年輕小將。「跟年長球員談過，多給嘉顯和安仔機會。年輕就是有一股拚勁，整體速度可能更快。」可是計劃趕不上變化，安家仲近期前十字韌帶撕裂，恐缺席來季賽事。措手不及還是得前進，球隊目標明確，「爭取前四」。遊協、滿貫，以至東方龍獅都是假想敵。「球員和教練都要向自己交代。不只打敗弱旅，還要挑戰班霸。」想要成為強者，就得抱着強者心態。



圖/文：許思彤





