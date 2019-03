【今日睇波指南】費倫不設防大盤獲「利」

周五深夜意甲獨腳戲,卡利亞里主場迎戰費倫天拿,卡利亞里一直靠主場搶分,對上5場主場聯賽一共取到3勝1和1負,當中包括擊敗前列球隊國際米蘭,表現有真材實料。



費倫天拿近況平平,聯賽加盃賽已經連續4場不勝,而且合共失10球,後防嚴重不穩,不過球隊最近3次作客卡利亞里都獲勝,心理上有優勢,相信不會踢得太保守,今場一於捧入球大。



●笛子波童



直播表

周五4:50pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 珀斯光輝

Now 639;有線655、615台



周六1:30am 德乙 海登咸 Vs 柏林聯

on.cc 東網



周六3:30am 意甲 卡利亞里 Vs 費倫天拿

Now 638;有線654、614台



周六3:30am 德甲 慕遜加柏 Vs 弗賴堡

Now 670、FOX +;有線651、611台



周六3:45am 法甲 里爾 Vs 摩納哥

Now 639;有線655、615台



周六4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 利雲特

Now 632



