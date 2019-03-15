【今日睇波指南】費倫不設防大盤獲「利」

周五深夜意甲獨腳戲，卡利亞里主場迎戰費倫天拿，卡利亞里一直靠主場搶分，對上5場主場聯賽一共取到3勝1和1負，當中包括擊敗前列球隊國際米蘭，表現有真材實料。



費倫天拿近況平平，聯賽加盃賽已經連續4場不勝，而且合共失10球，後防嚴重不穩，不過球隊最近3次作客卡利亞里都獲勝，心理上有優勢，相信不會踢得太保守，今場一於捧入球大。



●笛子波童



直播表

周五4:50pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 珀斯光輝

Now 639；有線655、615台



周六1:30am 德乙 海登咸 Vs 柏林聯

on.cc 東網



周六3:30am 意甲 卡利亞里 Vs 費倫天拿

Now 638；有線654、614台



周六3:30am 德甲 慕遜加柏 Vs 弗賴堡

Now 670、FOX +；有線651、611台



周六3:45am 法甲 里爾 Vs 摩納哥

Now 639；有線655、615台



周六4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 利雲特

Now 632



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