【特稿】奧巴美揚變「黑豹」　面罩俠瀨過嘢

阿仙奴周五(15號)歐霸盃16強次回合，憑奧巴美揚2射1傳大炒雷恩3比0，兩回合計反勝3比2晉級。奧巴美揚射入第3球後，拎出一個「黑豹」面罩擺Pose慶祝，係佢加盟阿仙奴以來第一次化身「面罩俠」。查實奧巴美揚以往已經玩過好多次，蜘蛛俠、蝙蝠俠同做過，而且仲曾經搞出大頭佛添！



奧巴美揚喺踢法甲踢聖伊天嗰陣，已經有玩面罩呢鋪癮：「我第1次玩係戴蜘蛛俠面罩，原因係向隊友查洛(當年聖伊天門將)致敬，我仲細個嗰陣，見過佢着晒成套蜘蛛俠衫去守龍門，所以喺佢生日，我就戴蜘蛛俠面罩祝賀佢。之後喺多蒙特，我囝囝生日嗰陣，我同馬高列奧斯就扮蝙蝠俠同羅賓。」



不過玩面罩都試過玩出火，2年前奧巴美揚被指擅自帶廣告團隊去多蒙特球場拍攝，引起爭議，之後佢喺一場聯賽入波後，戴上一個紅黑色面罩，原來個面罩係佢拍NIKE廣告所用，而多蒙特就係由PUMA贊助，結果奧巴美揚就被罰款處分。



今次喺阿仙奴變身「黑豹」，奧巴美揚賽後表示：「我想用一個可以代表我嘅面罩，喺非洲，啲人叫加蓬國家隊做『加蓬黑豹』，我覺得可以代表到我。」



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