【歐聯黑幕】UEFA高官　洩八強抽籤結果

歐聯同歐霸盃8強抽籤周五(15號)晚舉行，全世界都好期待會有乜精彩對決，而每次有呢啲矚目抽籤，事前都會有「陰謀論」出現。就喺歐聯8強誕生之後，網民發現一個歐洲足協(UEFA)高官嘅twitter戶口，發布咗一張官方使用嘅文件，上面已經印好8強對賽組合，包括曼聯對熱刺、利物浦對阿積士、巴塞隆拿對曼城以及祖雲達斯對波圖！



奇怪嘅係，呢張相只係出現咗好短時間就被刪除，令人覺得係「身有屎」！雖然呢份文件有可能只係歐洲足協嘅「抽籤綵排」或者「模擬測試」，但個高官選擇唔解釋而鬼祟刪除，就好有「此地無銀」嘅味道。多間英國傳媒同Fox Sports都有關注呢次「洩密」事件，但係暫時未有官方回應。



事實上，歐聯抽籤做假嘅傳聞一直都存在，因貪污下台嘅前國際足協會長白禮達就曾經承認，親眼見過有意大利球會喺歐洲賽事抽籤作弊，方法係將抽籤嘅波仔提早放入雪櫃，利用溫差嚟方便「出貓」。2年前歐聯4強抽籤，負責抽籤嘅嘉賓魯殊喺抽嗰陣，一伸手就捉實其中一個波，然後扮晒嘢搞咗幾下，但由始至終都係揸實一個「目標」，最後抽中皇馬對馬體會嘅戲碼。



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