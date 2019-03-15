【特稿】48年最惡霸權！英超Big6恐怖統治

歐聯16強完結後，曼聯、曼城、利物浦、熱刺悉數晉級，係自08/09球季後再有4支英超球隊齊齊入歐聯8強，全世界歌頌「英超盛世」幾咁宏偉！隨住歐霸盃8強亦誕生，阿仙奴絕地反勝雷恩，同車路士攜手勇闖8強，意味兩大歐洲賽事嘅16強當中，6支英超代表錄得100%出線率！



睇番歐洲賽歷史，英格蘭歷來只有1次同時有6支球隊同時晉級歐洲賽8強，講緊係差唔多半世紀之前嘅70/71球季，而且當時歐洲仲係有「3大盃賽」，愛華頓出戰最高榮譽嘅歐洲冠軍球會盃(歐聯前身)，不過佢哋喺8強就被彭拿典奈高斯淘汰。



另外，車路士同曼城當年出戰歐洲盃賽冠軍盃，曼城喺8強出局，不過車仔就愈戰愈勇，最終喺決賽擊倒皇家馬德里奪冠，呢個亦係車路士史上第1個歐洲賽冠軍；至於阿仙奴、利物浦同列斯聯就踢歐洲城市展覽盃(歐洲足協盃前身，後來再改為歐霸盃)，而列斯聯最後成功捧盃。



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