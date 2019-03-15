【撐籃球】銀牌及甲一　東網第4年獨家直播

2019本地籃壇再起風雲，由9支甲一勁旅競逐的「新時代」即將揭開新頁，爭奪銀牌及甲一聯賽殊榮。賽事主辦單位「香港籃球總會」今日宣布，《on.cc東網》獲得兩大賽事的獨家播映權，為球迷直擊精彩戰況，以及見證王者誕生！



這將是《on.cc東網》連續第4年獲授權直播本地籃壇「兩大錦標」。《東方日報》旗艦網站《on.cc東網》開創網上體育直播潮流，近年積極透過直播體壇盛事，讓市民欣賞本地運動員及團隊的精湛表現，推廣本地體育。高級組銀牌男籃賽將於3月26日開鑼，而甲一聯賽亦緊接於5月初上演，賽事屢創爆棚盛況，《on.cc東網》將為球迷送上多場大戰，球迷可利用手機、桌上電腦及平版電腦等，隨時隨地、免費、方便地上網觀賞賽事，賽後也可在互聯網及facebook等社交平台，「原汁原味」重溫全場賽事，以及精心剪輯的精華片段。



各路雄獅已積極備戰，南華、東方龍獅、滿貫、永倫、遊協、南青、標準福建、飛鷹及新升班的安保漢友均傾出所有，為榮譽而戰，激戰可期！球迷記得緊貼《on.cc東網》、《東網體育》及《睇體ontv sports》，支持本地籃球！而播放詳情，請留意稍後公布。

