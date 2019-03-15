總結：「歐聯」大戰　祖傑絕殺獨行俠

周五(15號)NBA常規賽金塊主場鬥獨行俠，最後變成「歐聯」大戰！金塊嘅斯洛文尼亞中鋒祖傑，以及獨行俠嘅德國超新星當錫，都被視為歐洲最具天份嘅籃球員，今場兩隊鬥到難分難解，尾段仲係打成平手，結果最後2分幾鐘變成祖傑同當錫大鬥法，最終金塊以100比99險勝。



第4節剩番唔夠3分鐘，兩隊打成95平手，當錫先勾手入波為獨行俠領先，但轉個頭祖傑立即回應入番2分追平97比97；去到最後1分鐘多啲，祖傑2個罰球中1為金塊領先，不過當錫喺完場前5.8秒突破防線入樽，反勝99比98之餘仲博埋犯規，可惜佢罰球炒粉埋下輸波伏線，最終祖傑高難度0秒出手命中，完成絕殺。



祖傑今場有11分、14個籃板同8次助攻，當中9分都係喺關鍵第4節攻入，至於當錫就有24分、11個籃板同9次助攻，論個人表現更加搶鏡，可惜最後勝利都係屬於金塊。



最新賽果(前者主場)

金塊 100:99 獨行俠

爵士 120:100 木狼

速龍 111:98 湖人

塞爾特人 126:120 帝王

魔術 120:91 騎士

溜馬 108:106 雷霆



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