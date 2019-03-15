史上最騎呢入波　明明出界大風鑑生助攻！

踢波最慘係咩？可能係食波餅或被省中要害，但如果對方底線傳中本應出界、卻畀大風吹番去龍門方向因而失波，都咪話唔陰功。英國當地時間周二受到烈風加里夫吹襲，時速高達80英里；英非賽事AFC 費迪對哈特普爾喺當日舉行，AFC 費迪其中一個入波就係咁樣出現，騎呢程度爆燈包你未見過！



雖然受到超大風吹襲，但呢場波如期進行，雙方都因為激曳天氣而影響表現，球員都感到無所適從，其中AFC 費迪球員侯頓開角球，因為太大風擺極都擺唔到個波去角球點，一擺低就畀勁風吹咗去，佢幾乎要踩到撻地爛晒，花咗差唔多1分鐘先擺得掂個波。



但AFC 費迪始終都係得益嗰方，當比數打成2:2時候，AFC 費迪卡福特右路出波被對手閂到，睇當時角度、力度，個波應被閘出底線；但因為風勢太大，個波竟然飛番去龍門口，AFC 費迪球員輕鬆頂入，成為最後贏4:2嘅關鍵入球。



哈特普爾領隊希納治賽後勁躁：「我成世都未見過咁大風，亦都未見過咁嘅入波。明明個波應該出底線，點知就飛到對手前鋒個頭度，咁輸仲邊有辦法！」





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