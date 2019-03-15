【工廠仔】阿仙奴負了你　傳奇藍斯

喺過去嘅12個月，可能係阿仙奴歷史上最動盪嘅1年，執教咗22年嘅領隊離任、魔鬼班主將球會私有化、連續第2年緣盡歐聯、管理層全面換班......種種負面嘅環境因素之下，阿仙奴今季就算最後功敗垂成(未入前4或贏歐霸盃)，所有理性球迷都會作出包容，不過對於「傳奇」艾朗藍斯嘅待遇，大部份廠粉都覺得難以接受。



稱呼艾朗藍斯為阿仙奴嘅傳奇，或者有球迷會提出異議，相比起柏金、亨利同韋拉等奪冠無數嘅巨星，艾朗藍斯當然冇得比，但係身處「無冠時代」嘅阿仙奴，冠軍數量唔應該係「傳奇」唯一指標，呢位威爾斯中場由斷腳到重生、由迷失到爆發，拚博同忠誠有目共睹，唔好忘記，阿仙奴2014年贏足總盃打破「冠軍荒」，就係靠艾朗藍斯喺加時射入致勝一球；阿仙奴對上一個冠軍──2017年足總盃，決賽2比1贏車路士嘅致勝入波，又係艾朗藍斯攻入，佢絕對配得上「傳奇」2個字。



今季嘅發展大家都清楚，藍斯想續約→人工拉鋸→同前任CEO口頭傾掂→新任CEO辛尼爾上場→取消續約→藍斯宣布下季加盟祖雲達斯。好明白阿仙奴嘅立場，新官上任三把火，辛尼爾見到奧斯爾、A山齊士喺合約最後1年「㩒住搶」，前者續約拎30萬鎊周薪、後者過曼聯拎50萬鎊周薪，阿仙奴財政緊絀，「縮沙」並唔係全無道理(藍斯簽約祖記有40萬鎊周薪)，而且佢亦借藍斯「殺雞儆猴」，防止再有「拖延續約」情況出現。當然，唔會有太多球迷接受呢啲「技術原因」，尤其根本問題係出於球會管理不當(容許多位主力去到合約最後1年)，可以話係自食惡果。



諷刺嘅係，阿仙奴本來想畀藍斯淡出，今季英超只曾12次做正選，但係艾美利「身體很誠實」，每逢硬仗都記起「藍斯最可靠」，近期對熱刺、曼聯同歐霸生死戰對雷恩，藍斯通通正選上陣，今季12場踢正選嘅聯賽，有6場係「BIG 6」大戰。令球迷最感動嘅係，藍斯並冇因為就嚟走人而Hea踢，反而場場出盡洪荒之力，有呢啲咁無私嘅隊友，相信C朗拿度都會好滿意。



離別在即特別容易想當年，藍斯曾經受過唔少阿仙奴球迷謾罵，乜嘢「原地轉圈」、「一季鮮」等等，網上神曲有句「法比講再見，這位置換成藍斯」，充滿恥笑，或者深愛阿仙奴嘅藍斯唔會介懷呢啲聲音，因為佢11年嘅「當兵生涯」都係問心無愧，唔可以喺阿仙奴繼續效力，唔單止係藍斯嘅遺憾，亦係球迷同球會嘅遺憾。



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