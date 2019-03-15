離奇劇本慘烈出局　歐霸盃再唔係西維爾盃

西維爾於14至16年連攞3次歐霸盃，唔少人都戲稱呢個歐洲次級盃賽，應改名叫西維爾盃。不過今屆歐戰已經完全改變。皇馬連奪3年歐聯後16強出局，西維爾於歐霸盃亦於16強出局，過程比皇馬慘敗予阿積士更加戲劇性。兩回合雙方都踢成2:2平手，要進入加時再戰，西維爾加時入波以為有運行，隨後被追平都能以作客入球優惠晉級，但竟於119分鐘再次失波，總比數輸5:6出局，8年來首次於歐霸盃被淘汰出局。



西維爾於艾馬利帶隊下，早年連奪3次歐霸盃；對上兩季有歐聯踢，今屆終重返歐霸盃戰場。16強西維爾對手只係捷克嘅布拉格斯拉維亞，首回合主場戰平2:2，已經令唔少球迷失望；次回合90分鐘內兩度入球，但都唔足以晉級。加時法蘭高華斯基斯近門頂入，再次攞到作客入波，以為出線坐定粒六啦，點知西維爾於102同119分鐘兩度失守，次回合輸3:4，喺歐霸盃16強行人止步。



西維爾由14年開始，喺決賽先後砌低賓菲加、迪尼普同利物浦捧走獎盃，近8年都未試過被對手淘汰出局。11年淘汰佢哋嘅係德甲漢諾威。



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