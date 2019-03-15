馬迪爾拿卡錫迪　你揀邊個入法國隊？

法國領隊迪甘斯剛為國家隊點兵，應付20年歐國盃對摩爾多瓦同冰島嘅外圍賽，其中曼聯射手安東尼馬迪爾終於再次入選，能為呢支應屆世界盃冠軍效力。馬迪爾因為於紅魔鬼表現一般，上年畀迪甘斯棄用未能世盃冠軍一員，但今季佢翻身表現大躍進，終得到迪甘斯垂青。不過阿仙奴大勇前鋒拿卡錫迪就遭棄用，唔少廠粉都非常不滿，話迪甘斯咁做係笑話。



馬迪爾由15年開始被召入法國隊，共有18頂喼帽射入1球，上年雖然進入世界盃候補名單，但最後都係去唔到俄羅斯。今季馬迪爾終受摩連奴重用，之後更於蘇斯克查麾下大爆發，本屆於各項賽事為曼聯射入11球，已追平去季紀錄。迪甘斯表示當馬迪爾準備好的話，從來都喺其計劃當中：「國家隊冇忘記過佢。佢一直都有些微傷患困擾，當佢可以準備好可以發揮最大潛能時，法國隊大門永遠為佢而開，佢擁有頂級進攻能力。」



馬迪爾入選，但拿卡錫迪就爭唔贏基利安麥巴比、基奧特、基沙文、京士文高文同馬賽前鋒泰奧雲，被國家隊拒諸門外。拿卡錫迪本季表現相當不俗，於英超射入13個入波，入球同進攻組織能力都極強，唔少兵工廠球迷都戥佢唔抵。



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