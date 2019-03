【歐聯8強】曼聯抽下下籤硬撼巴塞美斯

歐聯8強爆發夢幻對決,幾經辛苦晉級嘅曼聯,今晚於8強抽籤卻抽到下下籤,要硬撼有美斯助陣嘅「地上最強」巴塞隆拿,睇吓看守領隊蘇斯克查能否再創奇迹,同市死敵曼城則與熱刺合演英超內訌,反而上屆亞軍利物浦只係要對波圖,簡直係上上籤。



今晚歐洲足協於瑞士尼翁為歐聯8強進行抽籤,並邀得2010年為國米封王嘅門神施薩索拉斯擔任抽籤嘉賓,最終抽出夢幻對決,喺16強反勝巴黎聖日耳門嘅曼聯卻抽到下下籤,將會硬撼「地上最強」巴塞隆拿,雙方近8次於歐聯交手,曼聯只得1勝4和3負,包括09及11年兩屆決賽敗陣,果然黑仔。不過曼聯自看守領隊蘇斯克查接手後,重拾魔性連場報捷,20年前佢補時建功替紅魔反勝拜仁奪冠嘅奇迹之夜,決賽場地正係巴塞主場魯營球場,「蘇B」喺8強次回合會重遊福地,對住有球王美斯壓陣嘅巴塞,睇吓佢能否再創奇迹。



今屆歐聯另一焦點,就係有4支英超球隊殺入8強再造盛世,果然其中一場係英超內訌,曼城繼上屆8強面對利物浦後,今屆再遇英超老對手熱刺,雖然「藍月亮」勇達巔峰,但翻查紀錄,呢支英超「1哥」近4次喺歐洲賽面對英超球隊,竟然全部輸晒,包括上屆被紅軍雙殺,值得留意係連埋聯賽在內,曼城於12日內3鬥熱刺,之後一場聯賽仲要惡鬥死敵曼聯,對於正爭4冠王嘅「藍月亮」嚟講,絕對係魔鬼賽期。



相比之下,另一支英超球隊兼上屆亞軍利物浦,則抽到上上籤,只係對住葡超班霸波圖,兩軍上屆先喺16強交手,當時紅軍作客先贏5球下,返主場hea住踢悶和0比0,兩回合贏5比0輕鬆晉級,今屆再次碰頭,心理上佔盡優勢。至於16強靠C朗連中三元反勝馬體會嘅祖雲達斯,將會火併阿積士。值得一提嘅,今晚順便抽埋4強形勢,曼聯對巴塞、利物浦對波圖屬於下線區,因此勝方將於4強交手。





歐聯8強抽籤如下:

熱刺(英格蘭) Vs 曼城(英格蘭)

阿積士(荷蘭) Vs 祖雲達斯(意大利)

曼聯(英格蘭) Vs 巴塞隆拿(西班牙)

利物浦(英格蘭) Vs 波圖(葡萄牙)



*8強首回合會於4月9、10日舉行,次回合於4月16、17日舉行。



4強對決

熱刺(英格蘭) Vs 曼城(英格蘭) / 阿積士(荷蘭) Vs 祖雲達斯(意大利)

曼聯(英格蘭) Vs 巴塞隆拿(西班牙) / 利物浦(英格蘭) Vs 波圖(葡萄牙)



*4強首回合於4月30日、5月1日舉行,次回合於5月7、8日舉行。

*決賽於6月1日舉行。



