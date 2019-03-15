【歐聯8強】曼聯抽下下籤硬撼巴塞美斯

歐聯8強爆發夢幻對決，幾經辛苦晉級嘅曼聯，今晚於8強抽籤卻抽到下下籤，要硬撼有美斯助陣嘅「地上最強」巴塞隆拿，睇吓看守領隊蘇斯克查能否再創奇迹，同市死敵曼城則與熱刺合演英超內訌，反而上屆亞軍利物浦只係要對波圖，簡直係上上籤。



今晚歐洲足協於瑞士尼翁為歐聯8強進行抽籤，並邀得2010年為國米封王嘅門神施薩索拉斯擔任抽籤嘉賓，最終抽出夢幻對決，喺16強反勝巴黎聖日耳門嘅曼聯卻抽到下下籤，將會硬撼「地上最強」巴塞隆拿，雙方近8次於歐聯交手，曼聯只得1勝4和3負，包括09及11年兩屆決賽敗陣，果然黑仔。不過曼聯自看守領隊蘇斯克查接手後，重拾魔性連場報捷，20年前佢補時建功替紅魔反勝拜仁奪冠嘅奇迹之夜，決賽場地正係巴塞主場魯營球場，「蘇B」喺8強次回合會重遊福地，對住有球王美斯壓陣嘅巴塞，睇吓佢能否再創奇迹。



今屆歐聯另一焦點，就係有4支英超球隊殺入8強再造盛世，果然其中一場係英超內訌，曼城繼上屆8強面對利物浦後，今屆再遇英超老對手熱刺，雖然「藍月亮」勇達巔峰，但翻查紀錄，呢支英超「1哥」近4次喺歐洲賽面對英超球隊，竟然全部輸晒，包括上屆被紅軍雙殺，值得留意係連埋聯賽在內，曼城於12日內3鬥熱刺，之後一場聯賽仲要惡鬥死敵曼聯，對於正爭4冠王嘅「藍月亮」嚟講，絕對係魔鬼賽期。



相比之下，另一支英超球隊兼上屆亞軍利物浦，則抽到上上籤，只係對住葡超班霸波圖，兩軍上屆先喺16強交手，當時紅軍作客先贏5球下，返主場hea住踢悶和0比0，兩回合贏5比0輕鬆晉級，今屆再次碰頭，心理上佔盡優勢。至於16強靠C朗連中三元反勝馬體會嘅祖雲達斯，將會火併阿積士。值得一提嘅，今晚順便抽埋4強形勢，曼聯對巴塞、利物浦對波圖屬於下線區，因此勝方將於4強交手。





歐聯8強抽籤如下：

熱刺(英格蘭) Vs 曼城(英格蘭)

阿積士(荷蘭) Vs 祖雲達斯(意大利)

曼聯(英格蘭) Vs 巴塞隆拿(西班牙)

利物浦(英格蘭) Vs 波圖(葡萄牙)



*8強首回合會於4月9、10日舉行，次回合於4月16、17日舉行。



4強對決

熱刺(英格蘭) Vs 曼城(英格蘭) / 阿積士(荷蘭) Vs 祖雲達斯(意大利)

曼聯(英格蘭) Vs 巴塞隆拿(西班牙) / 利物浦(英格蘭) Vs 波圖(葡萄牙)



*4強首回合於4月30日、5月1日舉行，次回合於5月7、8日舉行。

*決賽於6月1日舉行。



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