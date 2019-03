倫敦雙雄唔同命　阿仙奴歐霸硬撼拿玻里

歐霸8強同日亦完成抽籤,結果兩支英超球隊命運各異,其中早前輕鬆淘汰烏克蘭球隊基輔戴拿模嘅車路士抽到上籤,8強將會面對啱啱淘汰西維爾嘅捷克球隊布拉格斯拉維亞。相反由「歐霸專家」艾美利領軍嘅「兵工廠」阿仙奴,繼16強兩回合惡戰淘汰法甲球隊雷恩之後,8強再遇難關,將要火併有比利時攻擊手梅頓斯壓陣嘅意甲勁旅拿玻里,後者剛剛淘汰薩爾斯堡晉級。另外西甲將會出現内訌,主帥馬些連奴將會帶領華倫西亞惡鬥前東家維拉利爾,重演2003/04賽季歐協盃(歐霸盃前身)4強戲碼。



歐霸盃8強抽籤結果:

阿仙奴(英格蘭) VS 拿玻里(意大利)

維拉利爾(西班牙) VS 華倫西亞(西班牙)

賓菲加(葡萄牙) VS 法蘭克福(德國)

布拉格斯拉維亞(捷克) VS 車路士(英格蘭)



*8強首回合於4月11日舉行;次回合於4月18日舉行



4強

阿仙奴(英格蘭) VS 拿玻里(意大利) / 維拉利爾(西班牙) VS 華倫西亞(西班牙)

賓菲加(葡萄牙) VS 法蘭克福(德國) / 布拉格斯拉維亞(捷克) VS 車路士(英格蘭)



*4強首回合於5月2日舉行;次回合於5月9日舉行

*決賽於5月29日上演



支持本地運動員,一齊去「睇體」!

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻!

http://bit.ly/2ecTF2A