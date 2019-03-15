港超聯　都攰？和富大埔作客砌香港飛馬

今季「中銀人壽香港超級聯賽」殺入最後一大直路，周六（16日）上演的3場賽事，分別為賽前在積分榜領頭的富力R&F，在主場廣州燕子崗迎戰「4哥」傑志（開賽時間：下午2時30分）、「老3」冠忠南區假香港仔運動場恭迎夢想FC（開賽時間：下午2時30分），以及剛殺入亞協盃分組賽的和富大埔，造訪旺角場鬥香港飛馬（開賽時間：下午5時30分），連場激戰，誰勝誰負將直接影響整個爭標形勢。港超聯來到第14周，排第4球隊與榜首的積分相差僅3分，冠軍之爭從未如此激烈過，各位球迷朋友，可以的話都入場為愛隊打氣啦！



上輪聯賽主場出擊的香港飛馬兩度落後下，憑着祖連奴和袁振昇的入球逼和東方龍獅，主教練陳浩然大讚球員表現相當好、爭勝心強，縱然張志勇傷出影響部署，但胡晉銘在中堅位置亦表現稱職，同時進攻上更有數次機會可反勝對手。「陳Sir」透露，球隊目前以爭取最高排名為目標，期望最終排名不會比去季差。



今仗面對和富大埔，「陳Sir」認為球隊有優勢：「我哋休息比對手充足，佢哋兩個禮拜踢咗4場波，香港球隊好少踢得咁密，加上佢哋對理文嗰場已見疲態，所以呢方面我哋會有着數。」談及上場受傷的中堅張志勇，「陳Sir」稱此子已重投訓練，但不會急於起用他。



現時居於聯賽次席的和富大埔，僅以1分落後榜首富力R&F，「綠戰士」周中回到主場出戰亞協盃附加賽次回合，大戰120分鐘後互無紀錄，最終互射12碼5射皆中擊敗北韓球隊黎明SC，奪得亞協盃分組賽入場券。主教練李志堅期望，球員可以爭取時間恢復︰「上場亞協附加賽，球隊始終面對住作客入球嘅掣肘，所以比賽時較難踢，好彩防線球員都好集中。我哋要喺有限嘅時間恢復，幸好開賽時間比較晏，球員休息時間再多3個鐘，希望佢哋呢場激發到小宇宙，再喺之後兩個星期嘅休戰期好好休息。」

