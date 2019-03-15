港超聯　惡砌！冠忠南區遇奇兵夢想FC

今季「中銀人壽香港超級聯賽」殺入最後一大直路，周六（16日）上演的3場賽事，分別為賽前在積分榜領頭的富力R&F，在主場廣州燕子崗迎戰「4哥」傑志（開賽時間：下午2時30分）、「老3」冠忠南區假香港仔運動場恭迎夢想FC（開賽時間：下午2時30分），以及剛殺入亞協盃分組賽的和富大埔，造訪旺角場鬥香港飛馬（開賽時間：下午5時30分），連場激戰，誰勝誰負將直接影響整個爭標形勢。港超聯來到第14周，排第4球隊與榜首的積分相差僅3分，冠軍之爭從未如此激烈過，各位球迷朋友，可以的話都入場為愛隊打氣啦！



上仗主場對榜首富力R&F開賽僅8分鐘便連失兩球的冠忠南區，半場因有球員受傷而用盡換人名額，最終戰至補時階段由劉學銘頂入追成3比3完場，目前於聯賽以25分排第3位，僅比榜首富力R&F少2分。



冠忠南區主教練鄭兆聰透露，上仗退下火線的比圖及狄卡奧經已傷愈，惟門將謝德謙仍未能上陣。「Ricky Sir」透露球隊已就上仗開局所失兩球作出檢討，正視問題所在。他又強調，球員今場不可輕視對手之餘，亦要有良好發揮︰「雖然夢想入咗菁英盃4強，但畢竟嗰場波4月先打，佢哋早前都有一段唔錯嘅走勢。對手上場遭遇大敗，相信佢哋更加會積極應戰，我哋當然亦要將焦點集中喺自己身上，確保有最好發揮去搶3分。」



目前於聯賽以13戰得12分排第8位的夢想FC，上仗主場雨戰以0比6負傑志，主教練梁志榮認為由於球隊採取地面傳球及控球的踢法，球員在適應雨戰相對困難，不過他亦表示球員有盡力將比數拉近，並期望他們能在錯誤中學習︰「我哋爭少少運氣，都想破蛋嘅，見到球員好落力去攻入1球，亦好似有4次喺對方龍門口製造混亂，可惜冇1球可以擺入龍。嚟緊我哋仲有兩場盃賽要準備，要備戰得好啲，唔可以冇咗信心，踢波一定係有犯錯先會導致輸波，上場賽事就令我哋知道自己有咩需要改善，從而作出針對性練習。」

