港超聯　激戰！雙「藍」會為3分鍊過

今季「中銀人壽香港超級聯賽」殺入最後一大直路，周六（16日）上演的3場賽事，分別為賽前在積分榜領頭的富力R&F，在主場廣州燕子崗迎戰「4哥」傑志（開賽時間：下午2時30分）、「老3」冠忠南區假香港仔運動場恭迎夢想FC（開賽時間：下午2時30分），以及剛殺入亞協盃分組賽的和富大埔，造訪旺角場鬥香港飛馬（開賽時間：下午5時30分），連場激戰，誰勝誰負將直接影響整個爭標形勢。港超聯來到第14周，排第4球隊與榜首的積分相差僅3分，冠軍之爭從未如此激烈過，各位球迷朋友，可以的話都入場為愛隊打氣啦！



上周作客冠忠南區遭逼和的「藍獅」富力R&F，榜首領先優勢縮至僅得1分，主教練楊正光表示，傑志實力比季初強，並提醒球員切勿輕視對手︰「傑志相比起季初，人腳安排同踢法上都有好大改變，實力比之前強，所以就算我哋上半季作客贏過佢哋都好，呢場波絕對唔可以忽視。尤其當華杜斯返去傑志之後，成隊打法好快適應到，佢喺呢幾場推前咗好多，亦取得助攻。」「光Sir」續道︰「我向球員灌輸嘅訊息，就係臨尾呢幾場聯賽，無論對強隊或弱隊都好重要，要每一場都當決賽咁打，自身準備同心態都要好好正視。」富力R&F上場基於戰術調動收起陳俊樂，球隊目前可以「夫添」出擊。



現時處於聯賽第4位的「藍鳥」傑志，僅以3分落後富力R&F，球隊上周在聯賽作客青衣，雨戰下以6比0大炒夢想FC，該仗傷愈復出後備上陣並取得入球的克羅地亞前鋒泰迪，一度未能獲得簽證無法上陣，幸好最後在香港足總協助下，事情得到解決。早前泰迪未確定獲得簽證，傑志主教練朱志光曾安排他出戰預備組賽事保持狀態，不過「朱Sir」表示，預備組賽事強度不算太高，故對他體力影響不致太大。



「朱Sir」又透露，艾里奧仍未完全康復，列斯奧及中村祐人已傷愈，惟兩人比賽狀態仍不足︰「球隊目前人腳唔太理想，呢場作客比賽有難度，需要好強嘅爭勝心同臨場發揮，不過傑志係經得起風浪嘅！」



