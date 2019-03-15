日本Racing Queen！「巨乳吳若希」激正

由東洋車迷網絡投票選出的日本年度賽車王女，大眼妹林ゆめ(林夢Hayashi Yume)榮膺Racing Queen堅爆紅！呢位靚女來自日本北海道富良野，去年才加入賽車女郎陣營，短短一年不到就獲得賽車女郎最佳新人及王后雙料殊榮肯定，好叻女呀！



現年23歲的林夢，原本只是個普通上班族，身高1米68長腿吸睛，加上樣子可愛及32D好身材，不少角度極似吳若希，走在路上被星探發掘踏進寫真界。林夢因為參加「MFゴースト」（聽說是《頭文字D》的後續故事)寫真活動，開始對賽車女郎工作產生濃厚興趣，剛到這一行發展，短短時間就迷倒萬千車迷，先拿到賽車女郎「最佳新人賞」，到今年2月再拿到「2018~2019年度賽車女王」榮譽。



她的經紀公司早看出其巿場潛力，去年一口氣幫林夢推出了寫真集「Dream Time One 林ゆめフォトブック」及DVD「Venus Film Vol.2 林ゆめ」，兩項產品都大賣，未來肯定憑人氣進軍藝能界。



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