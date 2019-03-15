直播德乙　吼實海登咸齊齊贏錢！

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又嚟到星期五「創富Form」嘅時間，上星期直播波琴對海登咸，戰果雖僅為1比0，但過程未算太悶，重點賽前揀中隔離同時開波嘅柏林聯上盤，周六推介如李城入球大及AC上盤都悉數命中，近日都唔少人喺FB私訊小弟問波，有時真係要務在身未能回覆，所以大家真係想得到即時回應，就多啲留意我哋節目並去「東網體育」FB留言啦！



講番今晚場波先，無獨有偶又係上幾周嘅直播時球隊對碰，有海登咸主場迎戰柏林聯，常言道買波最重要熟識球隊習慣，唔好太盲目相信數據，呢兩隊我哋過去三周睇足270分鐘，自然對佢哋有一定認識。海登咸兩連敗其實有啲欠運，以上場為例，作客波琴反客為主佔一定優勢，點知踢到六十幾分鐘打少個形勢急轉直下，但有同我哋一齊睇波朋友都見，雖然海登咸係打少個，但整體陣式冇被打亂，落後下甚至仍有體力作前場壓迫，鬥志可嘉，體能狀態亦非常出色，唔怪得今季長居德乙前列。



相比之下，柏林聯雖然名次較佳，歇冬後更有擊敗科隆紀錄，但問題係呢隊波甚為保守，領先之下變得太過被動，未入波之前亦多以簡單控球為主，甚少作出致命傳送，所以預期今場佢哋作客，頭半場都唔會太主動。海登咸把握力亦未去到強隊地步，極大機會開出半場和，讓球盤主隊受讓平半亦可一試，待走地時等我同樂比一齊同大家制定更多贏錢策略。



至於同晚遲半個鐘開波有場法甲，尼斯自賣走「巴神」後軍心更散，上半季穩固防守消失無形，雖然今戰對手僅屬護級分子圖盧茲，但斷無穩勝把握，睇住即場形勢再落注。德甲慕遜加柏上場終於反底，呢隊波近幾年都有個怪現象，就係好開就好，衰就連輸三五七場，今次返主場出戰，主力冇傷應可贏踢風流波嘅弗賴堡，半一上盤可先買，見到慕遜發揮暢順即場追買大波膽。



法甲里爾對摩納哥為今周最強戲碼，摩納哥召回查甸成績即時攀升，但防線問題仍在；里爾上仗末段入波小勝聖伊天，近戰火力雖不及上半季，但防守力彌補不足，呢場預期尼華基美等箭頭會有大量發揮空間，平半上盤要買之餘，出現入球即補入球大，贏錢機會更大。



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