學界精英HBL取經　郭凱文：業餘和職業分別

台灣高中籃球聯賽（HBL）本周末進行四強和決賽大戰，十六位精英賽八強球員周五（15日）抵達寶島，展開一連四日的交流活動。除了到小巨蛋觀看這場籃球盛宴，行程還包括相約HBL傳統勁旅集訓。是日到埗不久，一行人來到國立體育大學，等待他們的有上屆亞軍能仁家商。經過兩小時的體能、投籃挑戰，三打三和全場比賽，張振興伉儷書院的郭凱文直言：「我們和台灣學生的分別，就像業餘和職業籃球員。」



「很累啊。」郭凱文抹了抹額上的汗，「他們基本功扎實，對抗性很強，內線球員也具備出色的外投能力。」儘管現在全能長人當道，香港學界中鋒還是在顏色地帶攻防為主。「最讓人吃驚的是體能。」掌上壓、仰卧起坐比賽，不論男女子，香港都輸給台灣。「香港學校每星期只有兩三課練習，台灣卻練足七日，還練得辛苦很多很多。」他笑說比較兩邊球員的肌肉，不難看出「職業訓練模式」與「籃球作為休閒活動」的分別。不僅訓練累積的體能與技巧，郭凱文說團隊溝通和心態亦有可取之處。「即使出現失誤，其他人也不會介意，馬上回防；無論射失多少球，其他人都會鼓勵說繼續射。」



會羨慕嗎？他想了想，「不多不少也會。張振興是精英賽學校，籃球資源相對充足。但是對於喜歡籃球，卻無緣擠身精英賽的同學來說，發展籃球路是很難的事。」歸根究底還是兩地籃球風氣不同。有幸成為精英賽「兩冠王」成員之一，當然珍惜這次交流機會，「向這些水平更高的球員學習。」