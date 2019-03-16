【歐聯8強】抽靚籤　高普同曼城總監咁講嘢

歐聯8強尋晚完成抽籤，其中利物浦被視為抽得靚籤，只係同葡超班霸波圖對撼，不過「紅軍」領隊高普就話呢個對碰根本唔易打：「你想我講乜？呢隊波圖嚟呀！我哋上年嚟過，仲好好成績添，不過呢個係奇怪戰果，喺次回合，我哋見到真正嘅波圖質素。」利物浦喺上屆歐聯16強首回合作客大勝波圖5比0，但次回合返主場互交白卷。



高普之後補充：「我唔會認為呢個係靚籤，反而只會視為抽籤結果，然後好好去準備。」佢仲提醒隊員咪大意：「佢哋會有100%鬥志，波圖從來唔喺我理想對手名單之中，但依家就做咗我哋對手。我哋依家要諗好應對方法，同埋確保所有人都會尊重對手。」



另一邊廂，曼城總監碧格列斯坦對於遇上英超對手熱刺，似乎信心十足：「我哋充滿信心，我哋依家事事順利，有個好球季，當然，我哋知道熱刺會製造到麻煩，就好似上季我哋對住利物浦，最後都出局。我希望今季會好運啲啦！」



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