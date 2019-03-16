【歐聯8強】數據分析　巴塞係曼聯剋星

歐聯8強抽籤塵埃落定，最矚目對決組合一定係曼聯對巴塞隆拿，兩大豪門曾於歐聯史上8次交手，巴塞取得3勝4和1負，而每場都係經典對決，依家先帶大家去回味一下。



1994/95年球季歐聯分組賽，巴塞同曼聯同組，曼聯首循環主場同巴塞打和2:2，第2循環巴塞返到魯營球場，大炒紅魔鬼4:0，亦係雙方史上交鋒最大比數差距，該仗巴塞射手史岱捷哥夫梅開二度，羅馬里奧兩循環都有波入。



1998/99年球季又係歐聯分組賽，兩循環交手都打成3:3，兩軍球星傑斯、史高斯、碧咸、約基、李華度、安歷基、桑尼安達臣大鬥射術，都取得入球，令球迷大飽眼福。



2007/08年球季歐聯4強，首回合曼聯作客巴塞，開賽3分鐘，C朗射失12碼，最終打和0:0，好彩紅魔鬼次回合主場由史高斯一箭定江山，贏1:0打入決賽，仲捧埋冠軍。當年巴塞4大皆空，教練列卡特下台。



2008/09年球季雙方喺歐聯決賽碰面，巴塞以2:0擊敗曼聯，成功報仇，當年「地上最強」由哥迪奧拿執教之下，成為史上唯一「六冠王」。



2010/11年球季，曼聯同巴塞又喺決賽交手，巴塞隆拿又贏3:1，曼聯傳奇主帥費格遜都輸得口服心服。



相隔8年，曼聯同巴塞又喺歐聯遇上，紅魔鬼已經換由費Sir徒弟蘇斯克查執教，唔知佢可唔可以為師傅報番2次決賽輸波之仇呢？



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