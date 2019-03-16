情慾短訊曝光　入一球咬一下股屁

祖雲達斯球星C朗喺球場上射門腳腳七注，進攻威力驚人，佢喺場外表現亦「好進取」，1位名為Alexandra Mendez嘅委內瑞拉模特兒上電視台爆料，指C朗曾經向佢發出情慾短訊，提出「變態要求」，話自己每入1球後，希望可以咬Alexandra股屁一下。



Alexandra Mendez話C朗透過社交網Instagram主動搭訕，之後兩人交換電話號碼，聯絡更加頻密。



C朗不時自拍相片，傳送畀Alexandra，其中1次呢位葡萄牙國腳搞搞新意思，邀請Alexandra入場睇佢比賽，仲話希望每入1球，可以咬Alexandra股屁一下，認真變態。



Alexandra今次帶埋手機上電視台節目，展示同C朗嘅WhatsApp對話內容，呢個情慾短訊已經係3年前，當時C朗仲效力緊皇馬。



Alexandra仲話曾經同C朗面對面傾偈，但並冇答應C朗要求，保住股屁不失。咁又係嘅，C朗入咁多波，如果接受佢要求，Alexandra真係屁股開花。



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