【今日睇波指南】施丹回巢首戰打救皇馬

施丹早前宣布回歸皇家馬德里,佢回巢第一場賽事,將會係周六(16日)晚西甲,主場迎戰切爾達。



曾帶領皇馬贏得1次西甲冠軍、3次歐聯冠軍嘅施丹上季季尾向球隊請辭之後,「銀河艦隊」就一直打唔起。



衞冕歐聯嘅皇馬今屆竟然不敵阿積士,16強止步,聯賽目前亦只排第3位,落後榜首巴塞足足12分。而今場對切爾達將會係施丹執教皇馬第150場,大家記得留意。



直播表

周六1:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 櫪木SC

有線604、603台



周六2:35pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 中岸水手

Now 639;有線655、615台



周六4:50pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 布里斯班獅吼

Now 639;有線655、615台



周六8:00pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 艾拉維斯

Now 632



周六10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 森多利亞

Now 638;有線654、614台有線604、603台



周六10:30pm 德甲 史浩克04 Vs RB萊比錫

Now 670、FOX +;有線651、611台



周六10:30pm 德甲 史特加 Vs 賀芬咸

Now 672、FOX +;有線653、613台



周六10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 杜塞爾多夫

Now 671、FOX +;有線652、612台



周六10:30pm 德甲 奧格斯堡 Vs 漢諾威

on.cc 東網



周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 紐卡素

Now 621



周六11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 哈特斯菲爾德

Now 622



周六11:00pm 英超 般尼 Vs 李斯特城

Now 623



周六11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 切爾達

Now 632



周日1:00am 意甲 史帕爾 Vs 羅馬

Now 638;有線654、614台



周日1:30am 西甲 畢爾包 Vs 馬德里體育會

Now 632



周日1:30am 德甲 哈化柏林 Vs 多蒙特

Now 670、FOX +;有線651、611台



周日3:00am 法甲 尼姆 Vs 斯特拉斯堡

Now 639;有線655、615台



周日3:30am 意甲 拖連奴 Vs 博洛尼亞

Now 638;有線654、614台



周日3:45am 西甲 雷加利斯 Vs 基羅納

Now 632



周日7:00am 阿甲 競賽會 Vs 貝格拉諾

Now 639;有線655、615台



