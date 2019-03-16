【今日睇波指南】施丹回巢首戰打救皇馬
施丹早前宣布回歸皇家馬德里，佢回巢第一場賽事，將會係周六(16日)晚西甲，主場迎戰切爾達。
曾帶領皇馬贏得1次西甲冠軍、3次歐聯冠軍嘅施丹上季季尾向球隊請辭之後，「銀河艦隊」就一直打唔起。
衞冕歐聯嘅皇馬今屆竟然不敵阿積士，16強止步，聯賽目前亦只排第3位，落後榜首巴塞足足12分。而今場對切爾達將會係施丹執教皇馬第150場，大家記得留意。
直播表
周六1:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 櫪木SC
有線604、603台
周六2:35pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 中岸水手
Now 639；有線655、615台
周六4:50pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 布里斯班獅吼
Now 639；有線655、615台
周六8:00pm 西甲 侯爾斯卡 Vs 艾拉維斯
Now 632
周六10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 森多利亞
Now 638；有線654、614台有線604、603台
周六10:30pm 德甲 史浩克04 Vs RB萊比錫
Now 670、FOX +；有線651、611台
周六10:30pm 德甲 史特加 Vs 賀芬咸
Now 672、FOX +；有線653、613台
周六10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 杜塞爾多夫
Now 671、FOX +；有線652、612台
周六10:30pm 德甲 奧格斯堡 Vs 漢諾威
on.cc 東網
周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 紐卡素
Now 621
周六11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 哈特斯菲爾德
Now 622
周六11:00pm 英超 般尼 Vs 李斯特城
Now 623
周六11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 切爾達
Now 632
周日1:00am 意甲 史帕爾 Vs 羅馬
Now 638；有線654、614台
周日1:30am 西甲 畢爾包 Vs 馬德里體育會
Now 632
周日1:30am 德甲 哈化柏林 Vs 多蒙特
Now 670、FOX +；有線651、611台
周日3:00am 法甲 尼姆 Vs 斯特拉斯堡
Now 639；有線655、615台
周日3:30am 意甲 拖連奴 Vs 博洛尼亞
Now 638；有線654、614台
周日3:45am 西甲 雷加利斯 Vs 基羅納
Now 632
周日7:00am 阿甲 競賽會 Vs 貝格拉諾
Now 639；有線655、615台
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