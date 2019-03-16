【特稿】阿仙奴球迷狂想　冠軍路有你？

歐霸盃8強抽籤後，阿仙奴大戰拿玻里肯定係最矚目戲碼，相比起抽到超靚籤嘅冠軍大熱門車路士(2.4倍)，阿仙奴(4.75倍)只被足智彩列為第3熱門，排喺8強對手拿玻里(3.85倍)之後，不過有粉絲就信心十足，仲預先諗好一條充滿激情嘅冠軍之路添！



唔講唔覺，原來今屆歐霸盃8強有唔少「兵工廠」舊將，阿仙奴8強大戰拿玻里，就要先過哥倫比亞門神奧斯賓拿一關，呢位30歲門將效力阿仙奴5年，依家只係以外借身份踢拿玻里，由於歐洲賽係冇禁止借將倒戈條例，所以奧斯賓拿將可以披甲。



如果贏到拿玻里，阿仙奴4強就會對住華倫西亞或者維拉利爾，「黃色潛艇」有阿迷至愛、曾效力球隊6年嘅辛迪卡索拉壓陣，球迷當然希望冠軍之路可以同「卡叔」重逢啦！就算4強對手係華倫西亞，亦有法國中場高基連同巴西中堅基比爾包列斯達2位舊將。



至於一旦入到決賽，夢幻對決當然係倫敦宿敵車路士啦，法國前鋒基奧特係車仔今季歐霸殺手，呢位效力阿仙奴6年，入過超過100球嘅前鋒亦係阿仙奴球迷寵兒，冠軍之戰自然更加有意思！唔知阿仙奴球迷呢個狂想曲有冇機會實現呢？



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