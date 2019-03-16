【日職】「零食爭議」櫻花撼紅鑽前失「戀」

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搶錢都要經一經大腦，否則就會學似日職大阪櫻花咁臨埋牙至失「戀」，而且成為箭靶！



呢幾日猛谷星期日(17號)對浦和紅鑽場大戰嘅櫻花，最近就前個星期五（8日）宣布推出「櫻花之戀人」（セレッソの恋人）餅乾，準備翌日主場對廣島三箭嗰陣面世賺啲使費，點知消息公布唔夠幾粒鐘，就喺晚上9點話中止售賣，原來牽涉到產品模仿，以至都倉賢轉會引發嘅仇恨，被迫臨時縮沙，後尾仲以0比1輸埋畀廣島三箭，面同錢都輸晒！



櫻花今次確係有啲捉蟲，事關「櫻花之戀人」嘅兩種餅，包括曲奇同langue de chat夾心餅乾，都係賣800日圓（約56.5港元），除咗產品個名令人有錯覺，真係幾似港人熟悉嘅「白色戀人」（白い恋人），點睇都有侵權爭生意嫌疑。其實「白色戀人」嘅生產商石屋製果，早喺2013年曾就吉本興業推出嘅「有趣的戀人」（面白い恋人），觸發法律訴訟，石屋製果入稟向對方索償產品年銷售額嘅兩成，約莫1.2億日圓（約847.1萬港元），結果後者連包裝設計都改埋至達成和解。



至弊係石屋製果正正係北海道札幌岡薩多個頭號贊助商，2018年冬櫻花出手撬走札幌王牌射手都倉賢，已經觸怒咗唔少北海道粉絲，依家連人哋個幕後金主都搞埋，點會冇麻煩吖！櫻花官網事後解釋話販賣權冇問題，只不過收集咗球迷意見之後，先至終止推出產品喎，由此就知道佢哋一定係畀人插到開花。



眾所周知，日本球會嘅3大經濟支柱，就係廣告、門票同商品銷售。櫻花即使都係老牌球會，但喺商品銷售方面就比唔上其他豪門，甚至只得同城宿敵飛腳嘅3分2。以公布咗嘅數字嚟講，2017年櫻花商品銷售額係3.68億日圓（約2595.8萬港元），比起今仗對手浦和嘅8.13億日圓（約5734.7萬港元）少成一半有多，所以佢哋好努力想出多啲產品開發市場。



跟紅頂白，邊樣賣得搞邊樣唔係錯，問題係櫻花進取得有些少亂嚟，今次失「戀」事件係一個，有日本網民翻舊賬，爆佢哋以前都試過推出一款用咗飛腳主色嘅針織頸巾，明顯市務部班人冇用過個腦諗嘢。



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